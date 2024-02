Noodopvang 2e Exloërmond dicht door storm Louis, COA krijgt opnieuw boete

Het is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de tweede dag op rij niet gelukt om binnen het maximumaantal van 2.000 overnachtende asielzoekers in Ter Apel te blijven. Storm Louis maakte het onmogelijk om de extra nachtopvang van asielzoekers in paviljoens in 2e Exloërmond open te stellen, verklaart een woordvoerder van het COA.

Vannacht sliepen er 58 asielzoekers te veel in het aanmeldcentrum net over de provinciegrens. Door de overschrijding moet het COA opnieuw een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde.

Volgens het COA is het niet mogelijk om gebruik te maken van hotels om overschrijdingen van het maximum te voorkomen. "Als dat aan de hand was, hadden we dat gedaan, maar die mensen komen 's avonds binnen. We weten de instroom niet van tevoren", aldus de woordvoerder.

Een woordvoerder van de gemeente Borger-Odoorn laat weten op dit moment nog niet te kunnen reageren op de verklaring van het COA.

Sluiting tien aanmeldcentra

Vanochtend werd ook bekend dat vanaf april een tiental grote opvanglocaties in Nederland zal worden gesloten. Volgens het COA zijn 'al deze locatie cruciaal'. "Dat spreekt voor zich, maar we kunnen niet zeggen welke er definitief sluiten, want gesprekken zijn nog gaande."

De COA-woordvoerder geeft aan dat er 'nog geen back-upplan' is, "behalve dat er locaties bij moeten". Het opvangorgaan zegt te wachten tot gemeenten zelf met locaties komen. "De langetermijnvisie is de spreidingswet, dat biedt ons perspectief. We moeten afwachten wat er uit de oproep aan gemeenten komt", besluit de woordvoerder.