Hoe de liefde Jan Kip inspireerde tot een liefdesnestje op wielen

Johanna blijkt geen scharrel

"Beelden van die allereerste caravan zijn er helaas niet", vertelt woordvoerder Peter Hagenus van het nog altijd Hoogeveense bedrijf. "Maar als ik de verhalen mag geloven, kon je het ook maar net een caravan noemen hoor." In 1947 leerde hij zijn vriendin in Amsterdam kennen, juffrouw Johanna Ans de Roos. Niet zomaar een scharrel, maar de liefde van zijn leven. Want uiteindelijk trouwen Jan en Johanna met elkaar en krijgen ook samen een dochter.

De twee besluiten in 1947 in de weekenden naar elkaar toe te reizen en elkaar te ontmoeten op de Veluwe. Voor dit samenzijn bouwde Jan Kip zijn eerste caravan en maakte daarmee vele malen de rit van Hoogeveen naar de Veluwe. "En hij werd gezien tijdens die ritten heen en weer naar het midden van het land, hij trok heel wat bekijks", aldus Hagenus. "Nog niet veel mensen hadden in die tijd een caravan, die waren alleen nog voor de de crème de la crème. Het is de tijd direct na de oorlog, het was uniek als je een auto en een caravan had. Laat staan dat je dan ook nog genoeg geld en vrije tijd had voor een vakantie."

Van liefdesnestje naar 20 caravans