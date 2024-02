Delicate verhuisklus met bubbeltjesplastic voltooid: Heiligenbeelden van Steenwijksmoer naar Veendam verplaatst

Een bijzondere klus in de St. Franciscuskerk in Steenwijksmoer. Daar werden drie heiligenbeelden van de muur gehaald voor een verhuizing naar Veendam. Het Veenkoloniaal Museum heeft binnenkort een tentoonstelling over beeldhouwer Antonius ter Reegen, die de beelden maakte. "Het museum heeft juist deze beelden uitgekozen, omdat er ook nog een paar heel mooie tekeningen van zijn, weet Helma Morskieft van het kerkbestuur. "Bezoekers van het museum kunnen straks zowel het plan als het daadwerkelijke beeld zien."

Ter Reegen, die in de vorige eeuw actief was, heeft voor heel veel kerken in Noord-Nederland religieuze kunstwerken gemaakt. Maar dat maakt zijn werk volgens de kerk in Steenwijksmoer niet minder bijzonder. "We zien nu hoeveel en wat voor mooie dingen hij heeft gemaakt. Daardoor kijk je toch wel weer anders naar de beelden. We zijn er trots op dat ze hier staan."

Bubbeltjesplastic

Aan de verhuizers uit Veendam de schone taak om Petrus, Paulus en aartsengel Michael van hun sokkel te halen. Het is niet dat ze dagelijks dit soort beelden vervoeren. Toch maakt Roy van verhuisbedrijf Koning in Veendam zich niet druk. "Elk item dat wij verhuizen is bijzonder. Dit zijn handgemaakte beelden. Dan moet je gewoon even kalm aan doen en rustig kijken hoe je ze het beste kunt vervoeren."

En hoe delicaat de opdracht ook lijkt, met folie, bubbeltjesplastic, tape en een paar kleden blijkt het klusje gewoon geklaard te kunnen worden. "We gaan de beelden in Veendam lossen. Op dezelfde manier als we ze hier naar beneden hebben gehaald, zetten we ze daar op hun plek neer." Morskieft hoopt dat de beelden heimwee krijgen, en dat ze in juni weer op hun sokkel staan in Steenwijksmoer. "Maar het is ook heel mooi om iets uit te lenen", besluit Morskieft.