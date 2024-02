Drenthe heeft mooiste fietsroute van Europa: 'Gewonnen van routes over bergen en langs zeeën'

Niet een route over de Oostenrijkse bergen of door de Zweedse natuur, maar de Van Gogh-fietsroutes door Drenthe zijn verkozen tot mooiste fietsroute van Europa. "Wij scoorden het hoogst op alle punten", vertelt een verraste Elisabeth Stoit van Marketing Drenthe.

Stoit stond namens deze organisatie op de fiets- en wandelbeurs in Utrecht toen ze prijs in ontvangst mocht nemen. "Eerst was er een presentatie van alle vijf routes die genomineerd waren. Het werd tot het laatste moment heel spannend gehouden. En ondanks dat er hele prachtige routes in het buitenland tussen zaten over bergen en langs zeeën, zijn wij toch de fietsroute van het jaar geworden."

Doorkijkpanelen

De jury heeft de routes op meerdere punten beoordeeld: de kwaliteit van de fietspaden, de bewegwijzering, inhoudelijk informatie. Maar volgens Stoit waren de unieke 'doorkijkpanelen' langs de route doorslaggevend. "Dat zijn panelen met een glasplaat er in, waarmee je door de ogen van Vincent van Gogh naar het landschap kunt kijken dat hem zo inspireerde. Eigenlijk kijk je een beetje terug in de tijd."

De panelen staat op de plekken waar Van Gogh waarschijnlijk ook heeft geschilderd. "Dus je kunt dan een beetje in de voetsporen van Van Gogh treden."

Drie routes

De Van Gogh-fietsroute bestaat eigenlijk uit drie verschillende routes. Eén start in Hoogeveen, een andere is in de omgeving van Zweeloo en de derde in de buurt van Nieuw-Amsterdam/Veenoord. "De routes zijn ook aan elkaar de koppelen", legt Stoit uit. "Dan heb je een route van 150 kilometer, want de losse route zijn vijftig kilometer."

In aanloop naar de verkiezing had Stoit al wel door dat fietsers erg genoten van de routes. "Het is een heel mooie route waar je je ook dicht bij Vincent van Gogh waant. Zeker omdat je op de informatiepanelen ook nog luisterverhalen hebt over Van Gogh, dat vinden mensen gewoon heel mooi." Maar winnen, dat had ze niet verwacht. "Dat is wel echt een verrassing."