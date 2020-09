Laatste zomerse dagen maken het voor de zwembaden nog een beetje goed

Jaap Slob van de Waterlelie heeft er begin dit seizoen een hard hoofd in of er wel voldoende abonnementen zullen worden verkocht. Door de corona-maatregelen is immers al snel duidelijk dat het een kort seizoen wordt.

Maar als het zwembad begin juni open gaat, valt het mee. Want een van de coronamaatregelen is dat alleen abonnementshouders een zwemtijd kunnen reserveren. En dat gebeurt vervolgens volop. Het geeft wel aan hoe het coronaseizoen vol heeft gezeten van onverwachte ontwikkelingen.

Linten en extra chloor

Een moeilijke start van het seizoen is het door alle maatregelen, geven beide zwembadbestuurders aan. Slob: "We zijn begonnen met linten spannen en looppaden het bad in en uit te maken. We hebben het chloorgehalte moeten verhogen, desinfecterende maatregelen moeten nemen. Ik denk dat we het beste ervan hebben gemaakt." Hetty Koning, voorzitter van de stichting Zwembad Veenhuizen: "Al die voorschriften leverden veel extra werk op en waren dure investeringen."

Hetty Koning spreekt van een heel bijzonder seizoen. "We hadden te maken met heel veel beperkingen en speciale regels. Maar omdat mensen op een gegeven moment bij ons niet meer hoefden te reserveren kregen we heel veel bezoekers van buiten, uit Assen, Appelscha, zelfs uit Haren en omstreken."

Proefzwemmen

Sanne Haverkort en haar dochters Lieke en Eva zijn nog vaak geweest, ook omdat Lieke zwemles heeft gehad in De Waterlelie. Sanne Haverkort: "Heel erg veel zijn we geweest, zo vaak we wilden. We gingen ook niet op vakantie dit jaar. En het reserveren ging gemakkelijk." "Het was prima in orde hier", zegt Laura Kreuze die met haar dochter Lise mee is gekomen voor het proefzwemmen voor het diploma. "Je kon iedere dag blokuren reserveren."

De hittegolf in augustus kwam voor de zwembaden als geroepen. Koning: "Voor ons waren die twee weken heel hard weken, maar we hebben dat graag gedaan. Het was fantastisch. En ook al leek het deze zomer soms koud, het is hier in de luwte tussen de bomen, dus dan kun je hier sneller zwemmen dan je eigenlijk verwacht."

Aanslag op reserves

Toch vallen de bezoekersaantallen slecht uit. Precieze cijfers hebben de zwembaden nog niet, maar Veenhuizen verwacht ruim een kwart minder dan normaal. Hetty Koning: "Nog zo'n seizoen gaan we denk ik niet redden, dat zal heel moeilijk worden. Uiteindelijk is het een enorme aanslag op je reserves en die zijn maar zeer zeer beperkt."

De Waterlelie in Zuidwolde denkt ongeveer twintig procent minder bezoekers te hebben gehad. Slob: "Het was financieel een slecht jaar. De kosten gaan door en de inkomsten zijn minder. Maar goed, je kunt ook een heel seizoen slecht weer hebben, dus het is niet veel slechter dan een slecht seizoen."

Beide zwembaden hopen op overheidssteun. Ofwel van het Rijk, ofwel van de gemeente. Zo heeft de gemeente De Wolden al aangegeven zwembaden niet in de steek te laten. Veenhuizen hoopt vooral op de landelijke regelingen die er zijn.

Slob: "Het is wel eens zuur geweest dat op de hele mooie dagen die we hadden we niet iedereen konden toelaten. Dat gaf wel eens wat onbegrip bij bezoekers. Maar gelukkig waren er ook heel veel mensen die zeiden het is niet anders, we moeten het zo maar even doen. Gelukkig hebben we nog de kans om te zwemmen."