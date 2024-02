Van gevangenisbedden tot mutsen, Drentse producten gaan massaal naar Oekraïne

Op 24 februari 2022 viel Rusland massaal Oekraïne binnen. Vlak daarna begonnen de Friese Rijders met hulpkonvooien naar Oekraïne. "Ik ben met mijn dochter Evelien daarheen gereden met een bus vol medicijnen en hulpgoederen", zegt Harrie Boerhof. "En we hebben vluchtelingen uit Oekraïne mee teruggenomen."

De Friese Rijders werken twee jaar later vanuit heel Noord-Nederland en Boerhof is inmiddels coördinator van de Drentse hulpacties van de Friese Rijders. "Op diverse plekken rondom Hoogeveen heb ik mensen gevonden die spullen willen ontvangen en promotie willen doen. Zo is er ook een club in Bovensmilde die ontzettend fanatiek is."

Mutsen in zwart, grijs of groen

Ook in Diever is een club fanatiek bezig voor Oekraïense gezinnen. Ze vullen dozen met hulpgoederen en breien mutsen voor de koude winter. Ali Schuring is een van de vrouwen die fanatiek is begonnen met breien. "Ik was direct helemaal enthousiast en heb op maandag meteen gebeld om te vragen welke maten ze willen. Het is voor baby's, maar ook volwassenen en moet in zwart, grijs of groen zijn."

In een kamer van de Kruiskerk in Diever komen twintig vrouwen maandelijks bij elkaar om te breien, maar het meeste breiwerk gebeurt thuis. "Het is leuk dat je dat kan doen voor een ander. En televisie is 's avonds tegenwoordig toch niks aan dus het is leuk dat je een doel hebt." Volgens Schuring is het gezellig tijdens de maandelijkse ochtendjes, maar ze hoopt dat meer dames bij willen springen.

Bedden uit de gevangenis

In Haulerwijk wordt ondertussen op volle kracht doorgewerkt. De Oekraïense vluchtelingen werken aan de lopende band, de Nederlandse vrijwilligers helpen met het brengen van dozen en weghalen van het afval. Langs de kant van de hal staan opgestapelde oude bedden van gevangenis Veenhuizen, wijst Arnaud Dijkstra van Stichting Friese Rijders. Hij geeft aan dat de stichting veel hulp krijgt, maar dat geld nu de flessenhals is.

"Donaties van spullen is vijf procent van wat we versturen. De rest kopen we in. We hebben nu een budget van 25.000 euro en daarmee kunnen we ongeveer één keer per week een vrachtwagen vol spullen die kant op sturen. Als we meer geld hebben kunnen we wel acht vrachtwagens per week vullen."

100.000 bananendozen