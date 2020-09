Niet tevreden met spel, wel met punten: E&O wint eerste wedstrijd in Eredivisie

De eerste minuten in de Eredivisie was het voor beide ploegen even wennen. E&O en Bevo 2 roken aan elkaar, maar durvden nog niet te bijten. Gevolg was dat de score de hele tijd dicht bij elkaar bleef.

Klein gaatje

Een klein gaatje werd gemaakt toen Peter Woelders terug op het oude nest de 11-9 maakte, De Emmenaren liepen zelfs uit naar drie goals verschil, maar Bevo 2 bleef via Teun Krol (13-11) en Luuk Santing (13-12) in de achtervolging. Uiteindelijk zorgde Michael Wennink voor de 15-13 ruststand, waardoor het verschil weer twee doelpunten werd.

E&O kan moeilijk afstand nemen

Ondanks dat E&O feller werd in de tweede helft en met meer pit ging spelen, bleef Bevo 2 toch steeds in het spoor. Door treffers van onder meer Woelders liepen de Emmenaren uit naar drie, vier doelpunten verschil ten opzichte van Bevo. Emiel Wehkamp die net als Woelders in de jeugd speelde bij E&O en dit seizoen weer terugkeerde zorgde voor de 31-26 eindstand.

Na afloop was trainer Annelies Smeets blij met het resultaat, maar nog niet met spel van haar ploeg. "We moeten echt nog even loskomen. We lieten Bevo steeds maar terugkomen in de wedstrijd. Dat had vooral met ons te maken." Toch zag Smeets naarmate de tweede helft E&O loskomen. " Toen begonnen we met meer pit te spelen en zag je dat we eindelijk afstand konden nemen van de tegenstander."

Kampioen worden

Begin maart leek E&O te promoveren naar de BENE-League. Door de coronacrisis werden de competities stilgelegd, en bleven zij daardoor in de Eredivisie. " Ik ben daar wel blij mee. Op deze manier kan ik mooi werken aan een jong, talentvol team en kunnen wij meer leren dan als wij ons elke week in de verdrukking raken tegen ploegen uit de BENE-Leauge." Toch is het doel voor Smeets dit seizoen helder: kampioen worden en promoveren naar het hoogste handbalniveau. "Dat lijkt mij logisch. Ik ben hier niet voor de gezelligheid. Ik wil hier kampioen worden."