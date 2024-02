Hoger beroep Marumer zwembadmoord start met verhoren over deal kroongetuige en justitie

In het gerechtshof in Leeuwarden gaat vandaag hoger beroep in de Marumer zwembadmoord van start. In juli 2012 werd voor de poort van het zwembad Jan Elzinga (40) doodgeschoten. De moord zou zijn uitgelokt door zijn toenmalige vriendin, haar moeder en broer. De drie kregen hiervoor in december 2022 door de rechtbank in Groningen twintig jaar cel opgelegd.

De drie waren het niet eens met deze veroordeling en gingen in hoger beroep. De hogere rechters beoordelen niet alleen hun zaak, maar ook de zaak van een vijftiger uit Kampen. De Kampenaar werd eind 2022 voor zijn rol in het uitlokken van de moord veroordeeld tot zeven jaar cel: hij leverde het wapen. Het hof heeft vijf dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van deze vier zaken.

Een belangrijk element in al deze zaken is de rol van kroongetuige Willem P. En hoe de deal tussen P. en het Openbaar Ministerie (OM) tot stand is gekomen. Zowel P. al de officier van justitie Pieter van Rest worden maandag hierover gehoord.

De opdrachtgever

P. werd in 2012 vrijwel direct na de moord bij het zwembad opgepakt. De man uit Kampen was in de ogen van justitie de opdrachtgever in deze moordzaak. P. kreeg een man uit Zwolle zover om de trekker over te halen. Ook de Zwollenaar werd opgepakt. Die bekende meteen. P. hield zijn mond. De schutter kreeg destijds vijftien jaar cel opgelegd. Zijn opdrachtgever moest twintig jaar zitten.

In 2019 deed P. alsnog zijn mond open. In ruil voor strafvermindering deed hij een boekje open over de schoonfamilie van het slachtoffer. Op basis van zijn nieuwe verklaring werden de toenmalige vriendin van Elzinga, haar familie en de wapenleverancier uit Kampen in 2021 aangehouden.

Voldoende ander bewijs

Tijdens het acht dagen durend proces in Groningen werd duidelijk dat P., om de deal met het OM te sluiten, eigenhandig het 'bewijsmateriaal' had vervalst. Hij loog hierover onder ede. De liegende kroongetuige werd in oktober veroordeeld tot anderhalf jaar cel. P. is tegen deze beslissing in hoger beroep gegaan. Ondanks het gelieg en geknutsel van de kroongetuige, bleef er volgens de rechtbank in Groningen voldoende over om de schoonfamilie en de Kampenaar eind 2022 toch te veroordelen.

Op verzoek van de verdediging wordt officier van justitie Van Rest voor het hof onder ede gehoord over de kroongetuigedeal. P. zal tijdens zijn verhoor niet zichtbaar zijn voor de aanwezigen, de man zit nog in een beschermingsprogramma.

Strafdossier in zijn cel

Daarnaast heeft de verdediging nog twee andere getuigen aangedragen en vandaag gehoord. Deze mannen zaten gelijktijdig met P. vast in de gevangenis in Veenhuizen. De advocaten willen deze twee met name ondervragen over P.'s strafdossier, waarover de kroongetuige wel of niet zou hebben beschikt toen hij gevangen zat. P. heeft volgens de advocaten telkens volgehouden dat hij dat dossier in de beginperiode van zijn detentie in zijn bezit had. De (oud)medegedetineerden kunnen volgens de verdediging verklaren dat P. wel voortdurend zijn strafdossier in zijn bezit had. En dat hij hier grif uit zou hebben geplukt om tot een 'nieuwe' verklaring te komen.