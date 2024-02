FC Emmen vroeg op voorsprong tegen SC Cambuur. Volg de wedstrijd via ons liveblog

Het lijkt op tijd te beginnen

Het lijkt erop dat de wedstrijd wel 'gewoon' om 20:00 uur gaat beginnen. In de reglementen van de KNVB wordt aangehouden dat de spelers een uur voor de aftrap aanwezig moeten zijn. Dat was het geval, want de bus kwam om 18:55 uur aan. Daarom gaat de KNVB tot nu toe niet mee in het verzoek om de wedstrijd uit te stellen. Mochten er nog andere argumenten zijn voor SC Cambuur om wél later te beginnen, dan laten we het hier weten.