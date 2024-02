Zoektocht naar voorouders: 'Trouwen is beter dan een lichtzinnig leven'

"Ik vond het erg interessant om te zien waar je dan vandaan komt. Want je komt uit een heleboel verschillende families. Het is leuk om te weten wat hun voorgeschiedenis is geweest."

In de trein van en naar haar werk ploos Mirjam Leloux haar familiegeschiedenis uit. Ze stuitte op het verhaal van Katrina Siri, de moeder van haar overgrootvader. Deze Katrina bleek een vrouw naar haar hart: iemand die haar eigen weg ging, ondanks afkeuring van buitenaf. Katrina woonde sinds haar jeugd in de Maatschappij van Weldadigheid. Leloux ontdekte onder meer dat haar voormoeder onder druk moest trouwen, omdat 'het toch beter is om te trouwen dan een leven van lichtzinnigheid te leiden'.

Maatschappij van Weldadigheid

De Maatschappij van Weldadigheid werd in 1818 opgericht om arme mensen een kans te geven zich te ontworstelen aan hun armoedige bestaan. Mannen, vrouwen, wezen, gezinnen met kinderen en veteranen werden vanuit het hele land naar de Koloniën in onder meer Frederiksoord en Veenhuizen gestuurd. Door te werken op het land dacht men de armen te kunnen opvoeden tot nuttige en arbeidzame burgers. Het omvangrijke en gedetailleerde archief van de Maatschappij van Weldadigheid wordt bewaard in het Drents Archief.

'Jammer dat ik haar niet gekend heb' Tijdens haar woon-werkverkeer dook Leloux geregeld in de digitaal raadpleegbare archieven: "Dan keek ik in de Belgische doopregisters, omdat ik op zoek was naar de herkomst van de naam Leloux. Want onze voorouders komen uit België." Ook maakte ze tijdens haar zoektocht dus kennis met Katrina Siri. Omdat haar ouders in de strafkolonie zitten, valt Katrina samen met haar broers en zussen onder de zorg van de Koloniën van Weldadigheid. Ze krijgen eten en onderdak. Toch blijken deze rechten gepaard te gaan met plichten. De directie vertelt Katrina dat ze moet trouwen met Franciscus Johannes Leloux, een weduwnaar met vijf kinderen.

Katrina lijkt er weinig voor te voelen. Wanneer haar zorgen worden weggewuifd met een zedenpreek over lichtzinnigheid, vindt zij het wel welletjes. Katrina vertrekt, samen met een mede-kolonist, uit Frederiksoord. Enkele dagen later is zij weer terecht. Afgezien van een tik op de vingers, komt Katrina er gemakkelijk vanaf. Uiteindelijk trouwt ze toch met Franciscus en krijgen ook zij vijf kinderen. Geen gemakkelijke situatie, maar Katrina bouwt een leven op in Frederiksoord. Mirjam Leloux heeft bewondering voor haar voormoeder: "Ik vind het ergens ook wel jammer dat ik haar niet heb gekend, want ik vind dit toch wel stoer van haar dat ze dit heeft gedaan."