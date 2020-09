Medicijnbedrijf overspoeld met aanmeldingen voor coronavaccin

Medicijntester PRA, met vestigingen in Assen en Groningen, heeft zoveel aanmeldingen binnengekregen van potentiële proefpersonen, dat de oproep voor de vaccinatiestudie voortijdig is stopgezet.

Jan Leendert Brouwer van PRA Health Sciences: "We beginnen maandag met eerste vaccinaties. We kregen zoveel media aandacht, en zoveel aanmeldingen, dat we zijn gestopt met de oproep om mee te doen. Iedereen die zich heeft aangemeld, en dat zijn er meer dan duizend, heeft een email gekregen. We zijn nu bezig mensen te screenen of ze geschikt zijn voor het onderzoek. En aanstaande maandag geven we de eerste vaccinaties."

Testfases

Voordat het vaccin op deze schaal op mensen getest kon worden, zijn er eerst nog andere tests gedaan. Brouwer: "Eerst was er de preklinische fase, met dieren, apen in dit geval. Daar zijn we al voorbij. Daarna kwam fase één. Dan kijken we naar mogelijke bijwerkingen. We geven lage doseringen van het vaccin en kijken of het goed verdragen wordt. En nu gaan we fase twee in. Dat is met een groep van 45 deelnemers, en dan kijken we naar de veiligheid van het medicijn. Hierna komt nog fase drie. Dan testen we duizenden mensen om te kijken of vaccin ook echt effectief is."

Uit de meer dan duizend aanmeldingen moeten dus 45 mensen geselecteerd worden. "We hebben twee groepen, een groep van mensen van 18 tot 55 jaar, en een groep van 65-plussers. De aanmeldingen gaan maar door, we hebben de oproep weggehaald, maar mensen blijven maar bellen om te vragen of ze nog mee kunnen doen."

