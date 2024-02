Broers Tangarine brengen album uit in Japan

Het album Blank Cassette van het duo Tangarine wordt ook uitgebracht in Japan. Het album van de tweeling Sander en Arnout Brinks die opgroeiden in Assen verscheen in juni 2023 in Nederland.

"We kregen een bericht van iemand van het label P-Vine Records die het een erg mooi album vond en die het graag wilde uitbrengen in Japan", zegt Arnout Brinks. "Daar hebben we op gereageerd, we hebben een deal getekend en toen was het rond. Ze brengen ook wel veel andere muziek uit van ons genre, bijvoorbeeld Venice of Young Gun Silver Fox."

Platenwinkel Japan

Brinks vindt het wel stoer dat hij straks in Japan in de platenwinkel ligt. "Je hebt in Tokio een gigantische platenzaak, Tower Records, daar komt die ook gewoon te liggen. Ik kan niet wachten om een fotootje te krijgen met het bakje 'Tangarine'."

Plannen om naar Japan toe te gaan, hebben de broers ook. "We zijn al bezig met contacten leggen om te kijken of we er ook een keer op tour kunnen gaan. Daar gaan we echt ons best voor doen."