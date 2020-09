FC Emmen onderuit in ouverture: eerste thuisnederlaag na meer dan jaar

FC Emmen begon sterk tegen VVV. En dat zonder reserve-captain Michael de Leeuw (eerste aanvoerder Anco Jansen was er ook niet bij) die donderdag geblesseerd raakte op de training. Zijn plek aan de linkerkant voorin werd ingenomen door Robbert de Vos, die de voorkeur kreeg boven nieuweling Sekou Sidibe.

De Vos beschaamde het vertrouwen van Lukkien niet. lntegendeel, de geboren Rotterdammer brak in de vierde de ban door de 1-0 te scoren. De Vos reageerde attent op het zwak verwerkte schot van de sterk spelende Caner Cavlan door VVV-doelman Thorsten Kirschbaum.

De rest van de eerste helft bleef Emmen de baas in eigen huis zonder echt grote kansen te krijgen, al was Sergio Peña er nog wel een keer dichtbij. Het schot van de nummer 10 van FC Emmen werd echter geblokt door de gevaarlijkste man van de gasten, Georgios Giakoumakis. De nieuwe Griekse spits van VVV dook twee keer gevaarlijk op voor het doel van Dennis Telgenkamp. Bij de eerste poging redde de doelman zelf en daarna bracht Glenn Bijl redding op de doellijn. Overigens kwamen die kansen tot stand door fouten van de Drentse club zelf.

De tweede helft werd een doldwaze helft, waarin Emmen via Marko Kolar op 2-0 kwam. De eerste zege in het nieuwe seizoen leek in de maak. Leek, want VVV sloeg daarna drie keer keihard toe via Giakoumakis: 2-3. De 2-1 viel amper een minuut na de 2-0 en de gelijkmaker kwam uit een strafschop nadat Michael Chacon de bal tegen zijn arm aangeschoten kreeg. Op het moment dat Emmen weer volop voor de 3-2 ging werden de mannen van Lukkien geslacht in de omschakeling. Via een hakgoal van Nikolai Laursen kwam Emmen een kwartier voor tijd toch weer op gelijke hoogte. Maar ook die 3-3 wist Emmen niet over de streep te trekken. Een minuut voor tijd promoveerde Caner Cavlan een voorzet van VVV ongelukkig tot doelpunt (3-4) en in blessuretijd tikte uitgerekend Jafar Arias de 3-5 binnen.