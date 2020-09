Nazomeren in Drenthe dankzij Franse warmte

Wie de zomerse weersomstandigheden heeft gemist, kan vanaf morgen weer zijn of haar hart ophalen. We krijgen in Drenthe waarschijnlijk drie warme dagen voorgeschoteld.

"We mogen het ook echt zomers warm noemen", zegt RTV Drenthe-weerman Arend Zanting. "Dan spreek je namelijk over temperaturen tussen de 25 en 30 graden, nou dat halen we wel. Heel misschien wordt het zelfs even tropisch, daarvoor moet het 30 graden of hoger worden."

Warmte uit Frankrijk

Volgens Zanting komt de warmte deze kant op dankzij de zuidwestelijke aanvoer: "Die stuurt de warmte vanuit Frankrijk onze kant op. Maandag is er daardoor volop zon, het blijft droog en de temperatuur komt uit rond 26 of 27 graden." Dinsdag komt daar nog een schepje bovenop. Weerman Arend Zanting houdt rekening met zeker 28 of 29 graden.

Van Frankrijk naar Scandinavië

Op de woensdag wordt het door de noordelijke wind iets koeler met een graad of 25, ook is er dan af en toe bewolking. "Vanaf donderdag bepaalt een nieuw hogedrukgebied het weer. Het gaat om een gebied boven Scandinavië en daarmee komt een oostelijke stroming op gang. Die zorgt voor koelere en droge lucht. De zon blijven we zien, maar de temperatuur zakt weer naar het normale niveau voor deze tijd en dat is zo rond de 19 en 20 graden", aldus de RTV Drenthe-weerman.