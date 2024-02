Emmense boer over 2 jaar oorlog in Oekraïne: 'De paniek zit er nog in'

Precies twee jaar geleden werd het leven van boer Kees Huizinga uit Emmen en zijn gezin in Oekraïne volledig op zijn kop gezet. In de vroege ochtend van 24 februari 2022 begon de Russische invasie, die is uitgemond in een bloedige oorlog. Voor Huizinga staat één ding vast: als Oekraïne verliest, blijft het daar niet bij. Zo schrijft RTV Noord

"Het gaat goed. Ik leef nog, we zijn nog gezond", zegt Huizinga op luchtige toon via de telefoon. Het is zijn gebruikelijke antwoord op de vraag hoe het met hem gaat. Desondanks gaat de oorlog bij hem steeds meer onder de huid zitten.

Oekraïne is een groot land - "groter dan Frankrijk" - en Huizinga is honderden kilometers van het front vandaan. Dus het gevaar dat een raket of een drone uitgerekend op zijn bedrijf inslaat, is minimaal. Huizinga: "Statistisch is die kans klein." Toch ging het vorig jaar bij hem mis. "Als je dat eenmaal hebt meegemaakt, dan is het angstaanjagend." Sindsdien staat hij er iets minder nuchter tegenover: "Je gevoel daarover verandert wel."

Hoe zou je dat willen omschrijven?

"Misschien wel als angst. Of schrikkerig. Als ik in Nederland een vliegtuig of straaljager hoor overvliegen, dan heb ik daar nu een ander gevoel bij."