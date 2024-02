Padden gaan weer op pad: tunnels worden schoongemaakt

In totaal zeven paddentunnels, liggen er onder de weg tussen Gasteren en Oudemolen. "Die zijn écht een uitkomst", zegt Henk Hellema van de paddenwerkgroep Gasteren. "Want toen die tunnels er nog niet waren, vonden we elk voorjaar werkelijk honderden platgereden exemplaren. Tragisch."

Die tunnels zijn er nu dus, maar ze moeten dan wel daadwerkelijk gebruikt worden door de dieren. "En daarom houden we vandaag, met achttien vrijwilligers, een grote schoonmaakdag", zegt Hellema. "We verwijderen blad en begroeiing bij en op de schermen die langs de bermen zijn aangelegd. Op die manier maken we het de padden makkelijker om bij één van de tunnels te komen. Zouden we dit niet doen, dan klimmen de diertjes gerust via blad en mos over de schermen en gaan ze alsnog de weg op."

Paddentrek begint weer