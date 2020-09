Britt Roos pakt zilver op NK Atletiek Junioren

Britt Roos uit Ruinen heeft op het NK Atletiek voor junioren het zilver gepakt op de 800 meter. Ze werd in de slotmeters verslagen door haar concurrente Celine van Heerikhuize. Roos liep de 800 meter in 2.14.56, terwijl Van Heerikhuize net iets sneller was in een tijd van 2.14.17. Gisteren was Roos nog wel de snelste in de series.

Roos was voorafgaand aan de race de torenhoge favoriet. Gistermiddag was zij de snelste in de series in een tijd van 2.19.15. In de finale van vandaag pakte Roos gelijk het initiatief, maar Van Heerikhuize volgde goed. In de laatste honderd meter zette Van Heerikhuize haar sprint in. Roos probeerde nog te pareren, maar kwam net tekort. Derde werd Sarah Schouten in een tijd van 2.16.13.

In februari van dit jaar won Roos nog het NK indoor bij de B-junioren op de 800 meter in Apeldoorn. Met 2.11.56 hield ze de concurrentie ver achter zich. De HAC'63-atlete stond toen samen Céline van Heerikhuize (2.14.19) en Eline Mast (2.16.34) op het podium.