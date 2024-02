COA Ter Apel voor het eerst onder maximaal aantal asielzoekers

In het aanmeldcentrum in Ter Apel verbleven afgelopen nacht 1935 mensen, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het is daarmee de eerste dag sinds donderdag dat het aantal asielzoekers onder de 2000 is gebleven.

Het COA moet zich sinds donderdag houden aan het maximumaantal van 2000 asielzoekers. Dat werd door de rechter in januari bepaald. Als er meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel verblijven, moet de opvanginstantie een dwangsom van 15.000 euro per dag betalen aan de gemeente Westerwolde.

