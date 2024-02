Pissende ijsbeer komt niet in Drenthe

Het kunstwerk 'De Pissende IJsbeer', van kunstenaar Florentijn Hofman uit Sleen, gaat naar Groningen. Begin volgende maand wordt de beer bij het Groninger Museum geplaatst. Dat schrijft RTV Noord . De levensgrote ijsbeer stond tot vorige maand in Amersfoort, al was niet iedereen daar even blij mee. Een omwonende klaagde over het geklater van de ijsbeer, waarna de beer zijn plas in de nacht moest ophouden.

De plassende ijsbeer stond tot eind januari in Amersfoort bij Museum Flehite en was onderdeel van een expositie over de veranderingen in de natuur. Museumdirecteur Paul Baltus haalde de ijsbeer naar Amersfoort. Volgens hem vertelde de plassende ijsbeer in een notendop hoe onze natuur er voor staat: niet best.