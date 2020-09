Magneetvisser Joachim: 'Ik moest zelf het water in voor die kluis'

Aan de Groene Dijk Zuidzijde in Assen gooit Joachim zijn magneet uit in het water en hij merkt dat hij wat zwaars te pakken heeft: "Ik kreeg het met de magneet niet omhoog, dus ik ben zelf maar het water ingegaan."

"Ik dacht huh, wat is dat nou?", zegt Joachim. De magneetvisser had een kluis te pakken. "De kluis was open, dus ik kon zien dat er allemaal spullen in zaten. Ik heb 'm op de fiets mee naar huis genomen en de politie gebeld. Die heeft de kluis opgehaald en noemde het een bijzondere vondst."

In de kluis bleken vooral sleutels en sieraden te zitten, waaronder een parelketting. De politie gaat er vanuit dat de kluis gestolen is. Inmiddels heeft de eigenaar zich gemeld. Hoe lang de spullen in het water hebben gelegen, is niet bekend, Magneetvisser Joachim doet een schatting: "Het zag er allemaal nog best goed uit, dus ik denk dat het nog niet heel lang in het water lag."