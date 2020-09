Jordi Warners met Drents uurtje op Qmusic: 'Echt thuiskomen voor mij'

Het uur werd geopend met het nummer Op Fietse van Skik. De Drentse sfeer zat er dus direct goed in. Ondertussen werd in de studio een uur lang gesmuld van Drentse dreuge worst en arretjescake.

5.000 likes

"Dit is echt thuiskomen voor mij. Ik was wel heel zenuwachtig, want echt Drents praten is een uitdaging", vertelt de 25-jarige Warners. "Ik ben opgegroeid in Ter Apel, maar heb ook in Emmen gewoond. Een Drents uurtje moet natuurlijk echt Drents zijn, maar volgens mij ging het redelijk."

Het Drentse uur ontstond eigenlijk als een grap. Warners daagde zijn volgers op Instagram uit: als hij 5.000 likes zou krijgen voor het idee om een uur lang een Drentse uitzending te maken, dan zou hij het doen. Binnen een dag was het beklonken.

'We mogen trotser zijn'

In de studio waren natuurlijk ook Drentse gasten aanwezig. Om Warners' Drents te controleren was RTV Drenthe-presentator Loes van der Laan uitgenodigd als sidekick. Ook deed zij het weerbericht natuurlijk in het Drents. "Ja het was echt heel leuk. Drents op landelijke radio, super", reageert Van der Laan. "Ik denk ook echt dat wij wat trotser mogen zijn op Drenthe. Dat zie je ook in andere provincies."

'Donders mooi'

Om het feestje compleet te maken, was er een live-optreden van Mooi Wark. De boerenrockband speelde twee nummers. Bassist William Bossong: "Ja donders mooi man. Om hier te staan als ambassadeur van de Drenthe. En dan op de landelijke radio Drentse muziek en de taal laten horen."