Alcides boekt knappe uitzege bij HBS

In de eerste helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Er waren weinig kansen te noteren, en Alcides gaf achterin weinig weg. " We stonden positioneel erg goed voor rust", vertelt Wilko Niemer, die een 0-0 ruststand meer dan logisch vond.



Baicadilla

Na rust verdiende Alcides meer. En dat kreeg het ook. Een doelpunt van Tristan Veelo werd nog afgekeurd, maar Yannick Baicadila zorgde na 56 minuten wel voor de openingstreffer. " Daarna merkte je wel dat HBS er een paar tandjes bij deed", zegt Niemer. "Een kopbal belandt op de lat, veel schoten gingen net naast. Het was in de laatste minuten echt billenknijpen." Doelman Xander jager hield zijn doel schoon, waardoor Alcides de eerste zege van het seizoen boekte. "Dit is wel heel erg lekker", beaamde Niemer.



Vorige week verloor Alcides nog thuis van SJC uit Noordwijk. De geelhemden keken binnen een minuut al tegen een achterstand aan en kwamen die vroege klap niet meer te boven. Tien minuten voor rust scoorden de gasten uit een strafschop de 0-2, waarna het het duel eigenlijk al gespeeld was.



'We doen leuk mee'

De zege was voor trainer Wilko Niemer meer dan een welkome opsteker. "We hebben een hel jonge ploeg dit seizoen. Dat zag je ook wel in deze wedstrijd. We maken fouten waarvan ik denk: 'dat is niet nodig'. Dan is het wel fijn dat vandaag het kwartje de juiste kant oprolt. We gaan het dit seizoen erg lastig krijgen, maar op wilskracht en lef gaan wij ver komen. We doen nu leuk mee en dat is een fijn gevoel."