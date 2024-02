Drentse familie viert bruiloft tussen de puinhopen in Turkije en start actie: 'Mensen leven nog steeds in tenten'

Een jaar na de allesverwoestende aardbeving in Turkije is de situatie nog nauwelijks verbeterd zien Annet Sturre uit Odoorn en Melissa Kazan en Ruben Sturre uit Emmen. Het stel uit Emmen wil binnenkort hun uitgestelde bruiloft vieren in Kazans geboorteland. Omdat moeder Annet niet met lege handen wil aankomen, is ze een hulpactie begonnen.

Kazan was net met haar geliefde Ruben getrouwd in Nederland, toen ze naar Turkije ging om vast voorbereidingen te treffen voor de bruiloft daar. De nacht van 6 februari veranderde haar leven en dat van miljoenen andere landgenoten totaal. "Het was vreselijk", blikt Kazan terug in het RTV Drenthe-programma Cassata. "Alles stortte in. We waren heel bang. We zijn naar buiten gevlucht en op een dak gesprongen."

Bruiloft aan zee

"We wilden daar een mooie grote bruiloft vieren. Ze wonen vlakbij de zee, hartstikke mooi daar natuurlijk", legt Ruben uit. Maar de aardbeving maakte van de paradijselijke kuststreek een rampgebied. Een trouwfeest was wel het laatste waar Melissa en Ruben nog aan dachten.

Maar dit jaar wil het stel uit Emmen het alsnog vieren. "Het leven gaat ook door en je moet ook door. Dus wij willen de bruiloft gewoon nog vieren, met de familie daar, met vrienden uit Nederland die overkomen."

Situatie is erbarmelijk