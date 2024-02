Bestuurder bestelbus overleden na ernstig ongeluk op N381 bij Aalden

Bij een ernstig ongeluk op de N381, de weg Emmen - Drachten, is vanochtend een bestuurder van een bestelbus om het leven gekomen, zo meldt de politie. Het slachtoffer is een 36-jarige man uit Assen.

Ravage

De ravage was groot, door de klap was onder meer het motorblok van de bestelbus uit het voertuig geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend, de politie doet onderzoek. Eén rijbaan van de N381 is daarom afgesloten. Hoe lang die afsluiting gaat duren is niet bekend.