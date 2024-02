'Volksdansen is niet oubollig, het is juist topsport'

De Schaop'ndaansers, in 1973 opgericht tijdens het schaapscheerdersfeest in het dorp, vierde vorig jaar vol trots haar vijftigjarig jubileum. "Een mijlpaal, maar het liefst blijven we nog wat langer actief, en daar is nieuw bloed voor nodig."

Om nieuwe mensen te vinden, hield de dansgroep zaterdagmiddag een open workshop in verenigingsgebouw 't Klankholt in Odoorn, waar ook de wekelijkse repetities gehouden worden. En met succes, want al snel meldden zich vijf belangstellenden. "Ik ben echt onder de indruk", zegt Marian van den Heuvel. "Het is ook niet heel moeilijk, je kunt best snel goed meedoen. Al is het wel handig om wat ritmegevoel te hebben." Monique Willemse: "Ik ben om. Dansen in zo'n groep is voor jong en oud écht een aanrader."