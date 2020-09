30 jaar vrijwilligerswerk: lintje voor Jan Vrieling uit Schoonebeek

Jan Vrieling uit Schoonebeek is dit weekend verrast met een lintje. Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen benoemde hem gisteravond tot Lid in Orde van Oranje-Nassau voor dertig jaar vrijwilligerswerk bij Wild Beheer Eenheid (WBE) De Grensstreek.

De Schoonebeker wordt omschreven als een betrokken en actieve vrijwilliger. Sinds de oprichting van WBE De Grensstreek in 1990, waar mede verantwoordelijk voor was, zit Vrieling in het dagelijks bestuur. In het begin als penningmeester, momenteel is hij secretaris.

De organisatie is opgericht met als doel het behouden en uitvoeren van de jacht in de grensstreek in Zuidoost-Drenthe. Vrieling steekt veel vrije tijd in WBE De Grensstreek. Zo brengt hij zijn kennis over op jongere jagers, houdt zich - naast zijn rol in het dagelijks bestuur - bezig met de pachtcontracten en met de contacten met andere organisaties, zoals gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer en de NAM. Verder regelt Vrieling het maaien van de bermen en het faunabeheer.