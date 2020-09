Glenn Bijl: 'Te veel risico genomen met te veel mensen voor de bal'

Twee van de eerste drie tegengoals zijn volgens Bijl te wijten aan knullig balverlies op een risicovolle positie. Bij de 2-1 en de 2-3 nemen we teveel risico, terwijl er teveel spelers voor de bal staan. Of we dan niet zo diep hadden moeten staan, als backs bijvoorbeeld? Nee, dat vind ik niet. Er komen zo juist extra afspeelmogelijkheden, maar die moet je dan wel gebruiken in plaats van de moeilijkste weg te kiezen."

Volgens Bijl was er na de 2-2 sprake van een compleet andere wedstrijd. "Ik dacht na de 2-0 dat we de wedstrijd in de tas hadden. Vervolgens leden we simpel balverlies, scoren zij de 2-1 en kort daarna krijgen ze een penalty. Bij hen levert dat energie op terwijl wij in de teleurstelling zitten.