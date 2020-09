Barbizon van het Noorden: 'Grootste feest was Van Gogh-schilderij'

"Met dat bezoekersaantal zijn we heel blij", zegt Rens. "Je weet natuurlijk niet waar me anders, zonder corona, op uitgekomen waren, maar voor zo'n grote tentoonstelling over Drenthe zijn we heel tevreden." Barbizon van het Noorden was vanaf eind november vorig jaar te zien en werd vanwege de corona-uitbraak in maart verlengd tot vandaag.

"Er waren veel mensen die het jammer vonden dat ze de tentoonstelling nog niet hadden kunnen bekijken", legt Rens uit. "Normaal gesproken zou vanaf afgelopen voorjaar In de ban van Ararat, een archeologische tentoonstelling over Armenië, bij ons te zien zijn, maar dat is vanwege corona een jaar uitgesteld." Het verlengen van Barbizon van het Noorden kwam dus dubbel goed uit.

Drenthe in de schijnwerpers

Na veel succesvolle internationale tentoonstellingen, zoals Het Terracotta Leger van Xi'an, De Dode Zeerollen, Iran - Bakermat van de beschaving en The Great Liao, heeft het Drents Museum zich al tot doel gesteld Drenthe meer in de spotlights te zetten. Dat moet gaan gebeuren met een permanente tentoonstelling over onze provincie, waarbij ook veel werken uit de eigen collectie worden getoond. Barbizon van het Noorden - De ontdekking van het Drentse landschap 1850-1950 vormde alvast een opmaat.

De expositie draaide om Drentse landschappen gezien door de ogen van negentiende- en twintigste-eeuwse schilders als Jozef Israëls, Hendrik Willem Mesdag, Vincent van Gogh, Julius van de Sande Bakhuyzen en Max Liebermann. Een deel van de tentoongestelde werken kwam uit de eigen collectie, zoals De turfschuit van Van Gogh. In december werd de tentoonstelling - én de collectie van het museum - uitgebreid met een tweede werd van Van Gogh: De onkruidverbrandende boer.

'Onkruid verbrandende boer' van Van Gogh (Rechten: Het Drents Museum)

Het museum in Assen kocht het werk samen met het Van Gogh Museum in Amsterdam. Het werk trok meteen veel bekijks. Voor Rens was de nieuwe aanwinst het hoogtepunt van de tentoonstelling. "Ik ben er echt trots op." Sinds maart is het werk verhuisd naar Amsterdam, maar in de toekomst komt het terug naar Assen.

Bekend en minder bekend werk

De tentoonstelling werd in juni nogmaals uitgebreid: toen werd Kind onder de bomen van Max Liebermann toegevoegd aan de collectie. Zo waren er de afgelopen tien maanden bekende en minder bekende werken te zien; deels ook niet eerder getoond werk uit de eigen collectie.

Rens: "We hebben heel veel positieve reacties gehad. Dit weekend heb ik nog iemand gesproken die de tentoonstelling zo mooi vond dat hij meerdere keren is geweest. Veel bezoekers waren blij om de bekendere Drentse werken eens in het museum te zien, maar ook verbaasd over de mooie minder bekende werken."

'Kind onder de bomen' van Liebermann werd ook tijdens de tentoonstelling aangekocht (Rechten: Het Drents Museum)

'Geschiedenis kwam tot leven'

Barbizon van het Noorden werd georganiseerd in samenwerking met Stichting Het Drentse Landschap dat daarmee haar 85-jarig bestaan vierde. Bezoekers aan de tentoonstelling konden na het bekijken van de schilderijen met de auto, op de fiets of wandelend de provincie door om de plekken te bekijken waar de beroemde Drentse schilderijen gemaakt zijn.

"Ook hier hebben we enthousiaste reacties op gekregen. Voor veel mensen heeft het echt meerwaarde om te zien waar de kunstwerken zijn gemaakt", zegt Rens. "Zo kwam een stukje geschiedenis tot leven."

Henk Helmantel

Voor de volgende tijdelijke tentoonstelling blijft het museum dicht bij huis, want vanaf 3 oktober staat een beroemde Groningse schilder in de schijnwerpers in Assen: Henk Helmantel, specialist in stillevens en kerkinterieurs. Rens: "We laten zeventig van zijn werken zien. Hij maakt zulke ontzettend mooie schilderijen en zijn productie ligt ook erg hoog. Sommige werken zijn net klaar. Die stonden nog op de schildersezel toen ik bij hem thuis was."

In 2021 volgen In de ban van Ararat en in het najaar de eveneens uitgesteld tentoonstelling Viva la Frida! met werk van de wereldberoemde Mexikaanse kunstenares Frida Kahlo.

