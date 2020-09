Redding PeerGrouP nabij: alsnog 15 miljoen naar Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten krijgt alsnog 15 miljoen euro van het kabinet. Hiermee kunnen instellingen waarvoor volgens het fonds te weinig geld was, alsnog worden gesubsidieerd. Daarnaast komt er 2 miljoen extra voor cultuur in regio's buiten de Randstad, waaronder Drenthe. Daarmee lijkt ook theatergezelschap De PeerGrouP uit Donderen gered.

Dat alles blijkt uit de uitgelekte Miljoenennota voor Prinsjesdag, die in handen is van NRC Handelsblad. Het gaat om een subsidie voor de periode 2021-2024. De PeerGrouP, bekend van vele theaterlocatieproducties in heel Noord-Nederland, had vier ton per jaar aangevraagd. De theatermakers uit Donderden hoorde begin vorige maand dat hun subsidieverzoek was afgewezen. Daarmee leek het gezelschap ten dode opgeschreven.

Groot verschil tussen Randstad en regio's

Het Fonds Podiumkunsten kwam 15,8 miljoen euro te kort om alle positief beoordeelde subsidieverzoeken te honoreren. De PeerGrouP was één van de 71 instellingen die buiten de boot viel. Het overgrote deel ervan waren organisaties buiten de Randstad. Dat riep veel verontwaardiging op. Gedeputeerden van negen provincies schreven een verontwaardigde open brief aan het kabinet.

Eind augustus maakte het kabinet weliswaar bekend dat het 482 miljoen uittrekt om de cultuursector door de coronacrisis heen te helpen, maar met de bijdrage die De PeerGrouP daarvan zou krijgen, zou het maar een aantal maanden vooruit kunnen. Met het aangekondigde extra geld lijkt het nu toch goed te komen. De PeerGrouP is volgens NRC één van de 71 organisaties nu alsnog hun gevraagde subsidie krijgen.

'Champagne staat koud'

Maar artistiek leider Dirk Bruinsma is nog niet in de feeststemming. "Ik ben voorzichtig positief, maar ik wil het nieuws dinsdag eerst uit Den Haag horen." Hij wil daar niet te veel vooruitlopen en speculeren, zolang het nieuws nog niet door het kabinet zelf wordt gemeld. "Schrijf maar op dat ik de champagne heb koud gezet en de taart ook in de koelkast staat. Als dinsdag het officiële goede nieuws komt, gaat de kurk van de fles."

