Huisartsenposten in Drenthe telefonisch niet bereikbaar door serverprobleem

De spoedposten van huisartsen bij de Drentse ziekenhuizen zijn op dit moment telefonisch niet te bereiken, dat meldt Dokter Drenthe die verantwoordelijk is voor de huisartsenzorg in onze provincie.

"We hebben te maken met een serverprobleem, waardoor onze spoedposten geen telefoontjes binnen krijgen", zegt woordvoerder Joyce van Dijk van Dokter Drenthe. "Hoelang dit gaat duren, weten we nog niet, maar er wordt met man en macht gewerkt om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen."

Digitaal spreekuur of bellen via recepties ziekenhuizen

Het gaat om de spoedposten van de huisartsen bij de ziekenhuizen in Emmen, Assen, Meppel en Hoogeveen. Van Dijk adviseert mensen die contact willen leggen met een huisartsenpost om dat op dit moment te doen via het digitale spreekuur op de website van Dokter Drenthe. "Daar kunnen mensen via een chat verschillende vragen beantwoorden en advies krijgen welke vervolgstappen genomen moeten worden. Maar mensen met een dringende zorgvraag kunnen ook via de recepties van de ziekenhuizen bellen en vragen naar de spoedpost van de huisartsen. Op die manier doorverbinden naar de spoedpost lukt wel", aldus de woordvoerder.