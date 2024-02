'Dorpswinkel met vrijwilligers, dát is de uitkomst voor kleine dorpen'

'Niet alleen voor de vergeten boodschappen'

Tóch werd de winkelfunctie erg gemist. "Niet alleen voor de vergeten boodschappen", zegt De Vries. "Er is in het dorp ook echt een groep inwoners, voor wie het niet zo eenvoudig is om elders boodschappen te doen. Ik denk aan senioren die wat minder goed ter been zijn, bijvoorbeeld." Griet Schonewille is bijvoorbeeld zo'n vaste klant van de dorpswinkel. "Voor mij is deze winkel een uitkomst. Ik heb geen auto, dus ik ben niet zo mobiel. Bovendien is de winkel meteen een mooie plek om mensen te spreken."

Dat laatste is volgens de initiatiefnemers een welkome aanvulling. "Hier aan de raamkant hebben we twee tafeltjes neergezet, waar mensen even een kopje koffie kunnen drinken en kunnen bijpraten. Die functie is minstens zo belangrijk als de winkel."

'Vanwege de vrijwilligers, zijn de kosten laag'

De Tiphof viert nu op bescheiden wijze haar tweejarig bestaan. "Dat is nog niet zo lang, maar lang genoeg om te weten dat dit werkt. Omdat de winkel volledig op vrijwilligers draait, zijn de kosten laag", zegt Broek. Toelevering van producten voor de dorpswinkel gaat via Plus Cappendijck in Hollandscheveld, maar bijvoorbeeld groente, fruit en eieren zijn afkomstig van een boerderijwinkel uit de buurt en ook twee bakkers uit de regio leveren hun producten via De Tiphof. "De winkel draait goed, er is voldoende belangstelling."

Oók als het gaat om vrijwilligers. "We begonnen met een paar mensen, nu hebben we een team van in totaal twaalf vrijwilligers", zegt De Vries tevreden. "Als we er nog een paar bij kunnen vinden, kunnen we vaker open. Nu draaien we alleen nog ochtenden, maar het zou mooi zijn om er ook een middag bij te pakken." Eén van die vrijwilligers is Bea van Kasteel. "Ik heb me eigenlijk nog maar pas aangemeld, maar ik vind het heel mooi om te doen", zegt ze. "Wat mij betreft is het in het belang van het dorp dat deze winkel in stand blijft."

'Mooi als dit project ook andere dorpen inspireert'