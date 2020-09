Dick Lukkien boos: De hele week hierover gehad

"Ja, ik ben verbolgen over de manier waarop we deze wedstrijd uit handen verliezen. In een tijdsbestek van een half uur krijgen we vijf goals tegen en niet omdat VVV nou zo goed is, maar omdat wij ze volledig in de kaart spelen. Juist op de manier waarop we de hele week gehamerd hebben", aldus Lukkien.

De oefenmeester vervolgt: "VVV is een counterploeg die je niet de ruimte moet geven en juist dat hebben wij na rust wel gedaan. Bij de aansluitingstreffer leiden we te gemakkelijk balverlies en staan er vervolgens teveel spelers voor de bal. Hetzelfde verhaal bij de 2-3. We raken de bal kwijt en na een paar passes ligt de bal bij ons in het netje."

"Of ik vind dat de backs bij 2-0 niet meer zoveel diep moeten gaan en puur positioneel moeten gaan spelen? Nee, ik vind dat je nog steeds je momenten moet kiezen. Je moet niet gaan consolideren, maar op zoek gaan naar meer. Alleen moeten we aan de bal dan wel betere keuzes maken en de veldbezetting moet beter zijn", besluit Lukkien.