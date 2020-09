Organisator Nazomerkermis Assen: 'Dit smaakt naar meer!'

De Nazomerkermis in Assen trok in ruim een week tijd over de 32.000 bezoekers, meldt organisator Sander ten Bosch. Hij is zeer tevreden over het verloop van het eerste grote evenement voor hem sinds de coronacrisis.

Vooraf klonken veel kritische geluiden. Zo eiste de partij 50PLUS opheldering van het college waarom de gemeente Assen de komst van de kermis goedkeurde.

Ten Bosch snapt de kritiek en de zorgen: "Maar wie niet wil, hoefde natuurlijk niet te komen. Ik ben vooral blij met al die blije gezichten die we hebben gezien. Mensen waren blij dat ze eens even weer wat anders te doen hadden."

Coronamaatregelen

Op de kermis waren verschillende maatregelen genomen om aan de coronaregels te voldoen. Zo was er veel meer ruimte tussen de verschillende attracties, op verschillende plekken stonden pompjes met desinfectie en met borden werden bezoekers gewezen op het houden van voldoende afstand. "En dat verliep prima", zegt Ten Bosch. "We hielden nauw contact met toezicht en handhaving. Over het algemeen hield men best goed rekening met de afstand. Alleen de jeugd mocht wel bij elkaar staan en dat gaf een verwarrend beeld."

Samenscholingsverbod

De gemeente Assen kwam vrijdag nog met een samenscholingsverbod voor het gebied rondom de kermis. De organisator vond dit een prima maatregel om overlastgevende jongeren te weren: "Zo'n verbod is makkelijk om te hebben, vooral voor de politie, zodat die sneller kan ingrijpen. Of dat ook is gebeurd, weet ik niet. Daar ben ik niet over bijgepraat", aldus Ten Bosch.

"Maar dit smaakt naar meer natuurlijk!", gaat hij verder. Hij kan nog niet zeggen of er nu direct een nieuw evenement aan komt voor Assen. "We gaan eerst deze Nazomerkermis evalueren, daarna kijken we wat er nog meer mogelijk is om te organiseren. Het zou toch mooi zijn om nog wat meer vermaak te hebben in deze tijden van corona."