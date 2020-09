Vlaams mediabedrijf neemt uitgever Dagblad van het Noorden over

Mediahuis neemt ook de 600 medewerkers over. NDC wordt een zelfstandig dochterbedrijf binnen Mediahuis en het bedrijf uit België zou de drie regionale kranten willen voortzetten. Het gaat dan om het Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

Voor hoeveel geld NDC Mediagroep is overgenomen, is niet bekend gemaakt. Een week geleden werd bekend dat Mediahuis belangstelling had voor het noordelijke bedrijf.

"De NDC Mediagroep kan niet zelfstandig verder, gezien de financiële situatie is dit de enige uitweg. Het is moeilijk om in deze tijd als kleine regionale speler overeind te blijven", zei Thomas Bruning, algemeen secretaris van journalistenvakbond NVJ, eerder tegen RTV Drenthe. "Dit betekent het einde van de laatste onafhankelijke regionale uitgever in Nederland met een rijk verleden."

Aandeelhouders FB Oranjewoud en Je Maintiendrai Fonds van NDC mediagroep hebben maandagochtend een principeakkoord getekend met Mediahuis over de verkoop van aandelen. Dit moet nog wel worden goedgekeurd door mededingingsautoriteit ACM en de Ondernemingsraad van NDC mediagroep. Mediahuis heeft meer Nederlandse kranten overgenomen. Zo is het bedrijf ook eigenaar van NRC, De Telegraaf en regionale bladen in Limburg en Noord- en Zuid-Holland.