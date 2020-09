Taxatiedagen groot succes: 'Dit stukje zilver maakt me misschien miljonair'

"Dit is een stukje zilver", vertelt een man. "Vroeger werkte ik bij de bank. Nee, ik heb het niet achterover gedrukt", lacht hij. "Ik zag het toen als een verstandige investering. De zilverprijzen liepen op." Honderdvijfenzeventig gulden heeft hij er toen voor betaald. "En nu hoop ik zeker op een dikke verdubbeling. Misschien word ik wel miljonair!"

Waarde van de inboedel

En omdat de potentiële miljonair misschien meer waarde in huis heeft dan gedacht, zijn de taxatiedagen georganiseerd door verzekeraar Univé. "Door mensen op deze manier bewust te maken van de kostbaren bezittingen die ze in huis hebben, bedenken ze misschien ook dat ze zorgvuldig met hun inboedel moeten omgaan", zegt Hans Schieving van Univé.

De verzekeraar hoopt op deze manier bij te dragen aan het voorkomen van diefstalrisico's. "In het najaar en in de winter, wanneer het vroeg donker is, stijgt het aantal inbraken doorgaans. Dus wanneer je weet dat je waardevol spul in huis hebt, weet een dief dat vaak ook. Goed hang- en sluitwerk is het begin", aldus Schieving.

'Ervaring rijker, illusie armer'

De man met het zilveren plaatje hoeft voorlopig geen extra inboedelverzekering af te sluiten. De taxateur is meedogenloos: "Zestig, hooguit zeventig euro is het waard." De goedlachse man is een ervaring rijker en een illusie armer. Maar de lach blijft. "Ach, een etentje kunnen we er vast wel van betalen!"

Op 10, 17 en 24 oktober zijn er in Frederiksoord, Paterswolde en Assen ook nog taxatiedagen.