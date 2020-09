Gamma Racing Days zet extra 'coronabewakers' Drenthe College in

"Wij hebben de kaartverkoop inmiddels stopgezet", zegt organisator Hilde van Dam. "We willen onszelf wat speelruimte geven."

'Mensen zaten té dicht bij elkaar'

Bij de strijd om het Duitse toerwagenkampioenschap DTM, waren twee weken geleden voor het eerst - na bijna een half jaar - weer toeschouwers welkom op het TT Circuit. Ondanks dat er op de zaterdag maar 3.500 mensen kwamen, kreeg de organisatie van de gemeente Assen te horen dat de mensen toch te dicht bij elkaar zaten. Die zondag werd het aantal coronabeveiligers opgeschroefd. Over het verloop van die dag was de gemeente Assen wél tevreden.

"We gaan nu dertig studenten extra per dag inzetten om de problemen van de DTM voor te zijn", zegt Van Dam. "Deze week is de officiële evaluatie van de DTM en bepalen we hoeveel beveiligers we naast de studenten in moeten zetten. Andere jaren hebben we ook al eens contact gezocht met de opleiding, maar dan vonden onze evenementen in de vakanties plaats en lukte dat niet. Nu is het een soort stageopdracht voor de studenten", licht Van Dam toe.

Vier tribunes

Bij de Gamma Racing Days wil Van Dam het publiek concentreren op vier tribunes. De Geert Timmertribune, de Hoofdtribune, de Winterdijktribune en de Haarbochttribune. "We sluiten twee tribunes. Zo hebben we meer overzicht over ons werkterrein. Daarnaast moeten we voor al deze verschillende tribunes ook gescheiden faciliteiten bieden, zoals horeca, toiletten en EHBO. Qua kosten is het ook beter te beheersen zo", besluit Van Dam.

In tegenstelling tot andere jaren moet deze editie vanwege de coronaperikelen iedere bezoeker vooraf een toegangskaartje reserveren. De taluds en paddock blijven gesloten voor bezoekers. Een uitgekiend verkeersplan voorziet dat bezoekers dicht bij de geboekte tribune parkeren. Het is niet mogelijk aan de kassa's van het TT Circuit kaarten te kopen.

Programma

De zaterdag van de Gamma Racing Days start met kwalificaties voor de karts, de motoren en diverse autoklassen. Rond het middaguur starten de eerste races in de Dutch Superkart GP en Mazda MX5 Cup, gevolgd door races in de Supercar Challenge, Audi R8 Cup, Ford Fiesta Cup en het NK Historische Toerwagens en GT's. BOSS GP, de klasse met oud Formule 1-wagens, traint en kwalificeert op zaterdag, maar beide races worden op zondag verreden.

De Gamma Racing Days zijn op 26 en 27 september.

