Wat is de toverformule achter koopwonder Klazienaveen?

"Klazienaveen, daar moet je heen", lacht een mevrouw breeduit bij de Jumbo in hartje Klazienaveen. Bondiger kan ze het niet samenvatten. Het winkelcentrum van het ruim 12.000 zielen tellende dorp is bekend en geliefd bij het winkelend publiek binnen en buiten het Drentse dorp. Wat is het geheim van dit zogenoemde koopwonder?

Lees je een verhaal over dorpse middenstand in de media, dan laat de inhoud zich al bij voorbaat raden. Meestal een verhaal over winkels die verdwijnen. Maar niet in Klazienaveen. "Je hebt hier alle winkels die je nodig hebt", aldus twee oudere dames. "Het is hier heel gezellig. En een echte trekpleister. Je hoeft echt niet naar Emmen."

Twee andere dames zijn vanuit Gramsbergen naar Klazienaveen gekomen. "Lekker gevarieerd winkelaanbod heb je hier."

"En je kunt hier lekker eten", voegt haar vriendin toe. Dat je bij winkeliers praktisch voor de voordeur kunt parkeren is ook een grote pre, hoor je links en rechts.

Goed teken

Al die waardering uit zich dus in een aanzienlijk bezoekersaantal. En wie in ieder geval niet met de 'drukte' zit, is voorzitter Dick Foorthuis van de Handelsvereniging Klazienaveen (Haveka, ongeveer 140 leden). "Drukte is alleen maar een goed teken", lacht hij. Want dat betekent dat het winkelcentrum van Klazienaveen goed aanslaat bij het winkelend publiek.

Volgens Foorthuis dragen meerdere zaken bij aan de 'toverformule' van Klazienaveen. "In eerste instantie wordt het centrum goed gewaardeerd (en bezocht) door de eigen inwoners. Om de tien jaar beoordelen zij het centrum en dat levert altijd een goed cijfer op."

Gemoedelijkheid

Bovendien zijn Klazienaveners gezellige mensen, zegt Foorthuis op marketingachtige toon. "Mensen spreken elkaar aan, groeten elkaar. Vraag een buitenstaander naar wat ze leuk vinden aan Klazienaveen en dan is het vaak die gemoedelijkheid."

Twee andere punten is de winkelmix en het gratis parkeren. "Het stikt hier niet van de landelijke ketens. Tuurlijk zijn we blij met een Blokker en een Etos. Maar daarmee alleen breng je geen mensen op de been. Want die heb je overal wel. Juist die leuke speciaalzaakjes, daar komen de mensen voor. Dat eigene. En daar hebben we gelukkig veel van."

Het gratis parkeren in het centrumgebied is praktisch heilig voor Foorthuis. Op de plaats Emmen na hoeft er nergens in de gemeente betaald te worden. En dat moet mooi zo blijven, aldus Foorthuis. Ruim tien jaar geleden werd er toch mee begonnen in het dorp en dat is slecht bevallen. Erg slecht.

Vogels horen fluiten

Foorthuis: "Je kon de vogels bij ons in de straten horen fluiten. Klanten die kwamen stonden zenuwachtig in de winkel. Ze wilden zo snel mogelijk weer naar buiten uit angst voor een bekeuring. De gemoedelijkheid verdween."

Gelukkig voor de ondernemers deden de parkeerautomaten dat ook. En als het aan Foorthuis ligt komen die ook niet meer terug. "We zijn daar ontzettend op tegen."

Wat betreft de leegstand, doet Klazienaveen het goed. Er staat volgens Foorthuis maar een te verwaarlozen aantal winkelmeters leeg. "De meeste panden zijn in handen van particulieren. Als er iets leeg staat, dan verlagen ze vaak de huur." De boel is dan snel weer gevuld en van leegstand is daarom nauwelijks sprake, lacht Foorthuis.