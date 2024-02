Genoeg voorstanders voor terugkeer schoolzwemmen: 'Maar het gaat ten koste van andere lessen'

Het aantal kinderen zonder zwemdiploma stijgt en daarom wil een meerderheid van de Tweede Kamer het schoolzwemmen weer terug. Maar dit blijkt een moeilijke ontwikkeling voor basisscholen én zwembaden. In de gemeente Borger-Odoorn wordt schoolzwemmen wel gestimuleerd, al gebeurt dit op een andere manier dan voorheen.

De gemeente heeft het zwemdiploma voor basisscholieren niet als uitgangspunt genomen, maar stimuleert 'nat bewegingsonderwijs'. Dat houdt in dat leerlingen in plaats van een gymles een keer zwemmen, zodat de zwemvaardigheden niet verloren gaan.

"Deze natte gymles wordt voornamelijk aangeboden aan scholieren van hogere klassen, die vaak al een zwemdiploma hebben", vertelt Henk Smit, manager van de zwembaden in Borger-Odoorn. Hij ziet het wel zitten om dit verder uit te breiden, ook voor de lagere klassen. Smit is voorstander van het herinvoeren van schoolzwemmen, maar ziet ook haken en ogen.

'Achter de oren krabben'

Uit onderzoek blijkt dat in 2018 zes procent van de kinderen tussen zes en zestien jaar geen zwemdiploma had en in 2022 is dat aantal gestegen naar dertien procent. 'Een ongewenste ontwikkeling', vindt de Tweede Kamer.

"Schoolzwemmen is dan ook een enorme uitkomst, maar ik denk wel dat scholen zich achter de oren gaan krabben", zegt Smit. Hiermee doelt hij op het organisatorische aspect. "Als de school naast het zwembad zit, kost het ongeveer anderhalf uur per week. Maar moet een school met de bus komen, dan ben je zo drie uur kwijt. Dat gaat allemaal ten koste van andere lessen."

Dat is ook waar Jacqueline Drok, directeur-bestuurder van OPO Borger-Odoorn, zich zorgen over maakt. "Schoolzwemmen is enorm belangrijk, vooral voor de kinderen die nog geen diploma hebben. Maar het kost heel veel onderwijstijd, vooral als het zwembad niet naast de deur is", aldus Drok. "Het zou dan in plaats van de gymuren moeten gebeuren, maar dat zal passen en meten worden."

Nog ver weg

Het blijft dan ook onzeker of het schoolzwemmen daadwerkelijk terugkeert. Het is wel nodig, vinden de scholen en zwembaden, maar er komt dus veel bij kijken. "Ik heb er mijn twijfels bij. Als het doorgaat, duurt het sowieso nog wel drie jaar voordat het ingevoerd wordt", verwacht Smit.

Het heeft volgens hem ook niet alleen te maken met de tijdsindeling op de scholen. "Er moet ook nagedacht worden over badpersoneel. Daar is momenteel een tekort aan", weet Smit.

Zwemvaardigheid te laag

Smit merkt dat de zwemvaardigheden van kinderen tegenwoordig slechter zijn dan een aantal jaren geleden. "Het kost een hele hoop geld, dus vaak merk je dat ouders alleen kiezen voor een A-diploma", zegt Smit. "Tegenwoordig is het opgedeeld in deelcertificaten en hoef je tijdens het afzwemmen minder te doen. Met alleen een A-diploma is je zwemvaardigheid eigenlijk nog te laag, terwijl dit vroeger anders was."