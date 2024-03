Week van de Lentekriebels begint en daarmee de strijd tegen misinformatie

GGD Drenthe wil ouders meer vooraf betrekken bij de lessen seksuele en relationele vorming op de basisschool die horen bij de Week van de Lentekriebels. Vorig jaar was er veel ophef over het lesmateriaal van de projectweek. Kinderen zouden volgens critici op veel te jonge leeftijd leren over seksuele handelingen.

Dit leidde tot Kamervragen van Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Hij stelde dat jonge kinderen op de basisschool les kregen uit een boekje dat gaat over seks. Baudet: "Plaatjesboeken met illustraties over hoe je moet pijpen worden verspreid. Vindt de minister dat dit thuishoort op een basisschool voor kinderen van 4 jaar?"

Dennis Wiersma, destijds minister van Primair en Voortgezet Onderwijs, antwoordde daarop dat hij dit zou voorleggen aan Rutgers. Dat is het expertisecentrum voor seksualiteit. En de mensen van Rutgers waren stomverbaasd. Want het boekje waaraan Baudet refereert, wordt helemaal niet gebruikt op basisscholen. Laat staan dat het onderdeel is van de Week van de Lentekriebels.

Misinformatie

Op sociale media en aan talkshowtafels buitelden bekende Nederlanders en opiniemakers ondertussen over elkaar heen om over het onderwerp te praten. Er ontstond een mediastorm met als gevolg een boel bezorgde ouders. De kritiek ging vooral over het lespakket 'Kriebels in je Buik' van Rutgers. Scholen kunnen ervoor kiezen om dat te gebruiken in de projectweek.

De kritiek werd soms onderbouwd met voorbeelden die niets met het lespakket te maken hadden. Zoals ook bij Baudet het geval was. De onrust was grotendeels gebaseerd op misinformatie.

'Nee' zeggen

GGD Drenthe wil dit jaar meer doen om ouders vooraf te informeren over wat er wordt besproken tijdens de Week van de Lentekriebels. De gezondheidsdienst wil af van de misinformatie die vorig jaar zo hardnekkig terugkeerde. "Het ging vooral over dingen die kinderen zouden leren op school die niet waar zijn", zegt Nicolette Woering, verpleegkundige seksuele opvoeding bij GGD Drenthe.

"Ik kan me in dat opzicht de zorg van de ouders wel voorstellen. Het is ontzettend vervelend dat door die mediastorm de misvattingen een eigen leven zijn gaan leiden." Woering benadrukt dat kinderen van 4 echt geen les krijgen in seksuele handelingen.

Maar wat leren kinderen in die leeftijdsgroep dan wel in de Week van de Lentekriebels? "Dan gaat het veel meer over wensen en grenzen. Ze leren bijvoorbeeld wat de woorden ja en nee betekenen. En wanneer je nee kunt zeggen en hoe je dat dan moet aanpakken."