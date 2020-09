Kampeerhal Roden zamelt honderden slaapzakken in voor vluchtelingen

''We zitten nu al op vierhonderd slaapzakken, volgens mij het hoogste aantal in Nederland op het moment'', zegt Richard Kremer van Kampeerhal Roden. Hij maakt een tussentijdse balans, nadat het bedrijf al dagenlang slaapzakken inzamelt voor de slachtoffers van de brand uit kamp Moria op het Griekse eiland Moria. Op 24 verschillende plekken in ons land kunnen slaapzakken gedoneerd worden.

Kleine moeite

De Kampeerhal in Roden is de enige plek in Drenthe waar mensen met slaapzakken terecht kunnen. ''Het is voor ons een erg kleine moeite om mee te doen aan zo'n actie als deze. Op deze manier kunnen we iets terugdoen voor de mensen op Lesbos. We zijn sowieso altijd druk om sociale initiatieven te ondersteunen'', vertelt directielid Kremer.

Dat de actie een succes is, staat nu al vast. De kampeerwinkel heeft namelijk al meer dan de helft ingezameld van wat mogelijk is. ''Elk inzamelingspunt mag maximaal 650 slaapzakken inzamelen, vanwege de vervoerscapaciteit. Het kan zijn dat we na vandaag al 'klaar' zijn. In het weekend hadden we een eerste oproep geplaatst, toen waren er al enthousiaste reacties.''

Goede kwaliteit

Vanwege de animo die is ontstaan, leveren mensen allerlei soorten slaapzakken in. ''Het is goed bedoeld, maar het is belangrijk dat de slaapzakken kwalitatief in orde zijn. Soms krijgen we exemplaren van twee tientjes aangeboden, maar die gaan niet richting Lesbos.''

''Een slaapzak die mensen warm houdt is heel belangrijk, ook als de temperatuur straks onder het vriespunt ligt. We kiezen ervoor om enkel gekeurde slaapzakken te verzenden naar slachtoffers van de brand op kamp Moria.''

Eigen bijdrage

Ondanks dat mensen in de provincie volop hun bijdrage leveren, doet de winkel zelf ook een duit in het zakje. ''Het kampeerseizoen loopt nu op z'n eind, we hebben nog meer dan duizend slaapzakken liggen. Ongeveer tien procent daarvan gaat richting Griekenland."

