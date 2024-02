Nieuw strandpaviljoen moet 'parel van Assen' oppoetsen: beachclub opent eind april

Ze is er helemaal klaar voor en heeft zin in het eerste zomerseizoen in Assen. Maar spannend is het voor horeca-onderneemster Angela Verbaarschot (33) nog wel. Want krijgen de bouwvakkers voor eind april het nieuwe horecapaviljoen aan de Baggelhuizerplas echt klaar? "De aannemer heeft me net nog verzekerd dat ze het gaan halen. Maar als je er zo instaat, dan lijkt het er niet echt op", lacht ze.

Het strandpaviljoen bij het Asser recreatiegebied had er eigenlijk een jaar geleden al moeten staan. Maar de levering van bouwmaterialen liep forse vertraging op, waardoor de hele bouwoperatie door het Zwolse Evertsen Bouw werd opgeschoven.

Niet eerder zo mooi

Maar dit zomerseizoen wordt de vuurdoop voor Beachclub Zand-Erover, zoals het paviljoen gaat heten. D'r is ruimte voor 250 gasten, met 75 zitplekken binnen. De rest kan terecht op het terras. Wethouder Martin Rasker (VVD) van Recreatie en Toerisme glimt van trots. "Sinds 2009 deden we het hier met een tijdelijk paviljoen, en na de brand enkele jaren geleden hadden we eigenlijk niks meer, behalve dan een mobiele unit. Zo'n mooi paviljoen als wat er nu komt, hebben we niet eerder gehad."

Met de komst van het strandpaviljoen, pal naast de zwemplas, wordt volgens Rasker 'een belangrijke parel van Assen opgepoetst'. "Dit is toch een mooi natuurgebied dat in trek is bij veel recreanten. Er zijn naast de zwemmers in de zomer altijd hardlopers, wandelaars, en mountainbikers actief. En dan is er ook nog beachvolleybal. Als je daar een mooi paviljoen aan toevoegt als voorziening, dan trekt dat zeker meer publiek. Je kunt hier straks prachtig even een terrasje pakken, en een hapje en een drankje doen."

Concessie van 25 jaar

Vanwege die 'toegevoegde waarde van een goede horecavoorziening' ging de gemeente Assen drie jaar geleden dan ook op zoek naar een ondernemer die brood zag in een horecapaviljoen aan het strand van de Baggelhuizerplas, met een concessie voor de duur van 25 jaar. De keuze van de gemeente viel uiteindelijk op het plan van het Zwolse Evertsen Bouw. Dat zet een energieneutraal paviljoen neer in Assen, dat ook zo weer ontmanteld en herplaatst kan worden.

Voor de exploitatie ging de bouwer in zee met een horecabedrijf uit Emmeloord, en vanuit die hoek komt uitbaatster Angela Verbaarschot. Want haar eerste voetsporen lagen in Grand Café Emmeloord. Assen volgt als nieuwe klus. Naast de daghoreca, komen er ook publieke toiletvoorzieningen in het paviljoen. En voor de badgasten is er in de zomer een speciaal afhaalloket open voor 'de snelle snack'.