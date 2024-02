Iets minder toeristen in Drenthe, wel flink meer 'buitenlandse verblijven'

Minder toeristen hebben vorig jaar de nacht doorgebracht in Drenthe dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De afname in Drenthe was 1,2 procent ten opzichte van 2022.

Ook in Noord-Brabant en Friesland nam het totaalaantal gasten af, met respectievelijk 1,8 en 7,4 procent.

In totaal verbleven vorig jaar meer dan 2 miljoen mensen in een Drents hotel, camping of vakantiepark. Het aantal Nederlandse gasten daalde met ruim 6 procent naar 1,7 miljoen. Het aantal buitenlanders nam juist wel toe: vergeleken met een jaar eerder ruim 32 procent.

Landelijk stijging

Volgens het CBS verbleven in Nederland nog niet eerder zoveel gasten als afgelopen jaar. Het gaat daarbij om 49,7 miljoen mensen, 8 procent meer dan een jaar eerder. Vooral de piek bezoekende buitenlanders (+25 procent) speelt een belangrijke rol. Het aantal Nederlandse gasten bleef ongeveer gelijk.

Mensen uit het buitenland die in Nederland overnachten, komen vooral uit Duitsland (7,2 miljoen). Daarna volgen België (2,5 miljoen) Noord- en Zuid-Amerika (2,1 miljoen) en het Verenigd Koninkrijk (2,0 miljoen). Of die verhouding in Drenthe hetzelfde is, is niet bekend.