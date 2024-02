Uitvaartvereniging Zuidlaren springlevend maar aulakwestie hangt nog

Uitvaartvereniging Zuidlaren vreest voor haar voortbestaan als de gemeente Tynaarlo haar onderkomen van de hand doet. Al jaren hangt de verkoop van de aula aan de Annerweg boven de markt, maar duidelijkheid is er nog altijd niet.

Voor de PvdA in de gemeenteraad van Tynaarlo reden om in de pen te klimmen. In 2021 deed de fractie dat al, toen de gemeente had aangegeven de huur per 1 januari 2022 te beëindigen. Tussendoor verlengde de gemeente het huurcontract steeds met een jaar, omdat er geen nieuwe bestemming voor het pand werd gevonden.

Solidariteitsheffing

Al die tijd leeft de uitvaartvereniging dus met vragen. "Zonder deze aula, heeft het geen zin om onze vereniging in de benen te houden", zegt penningmeester Adrie Jansen. Doodzonde, vindt hij, want met zo'n 2.500 leden mag nog steeds gesproken worden van een levendige club.

"Leden betalen een soort contributie, van 22 euro per jaar", schetst hij. "Als je als lid komt te overlijden, word je gratis opgebaard. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de aula en de koffiekamer, en kun je tegen een gereduceerd tarief koffie en thee krijgen. Eigenlijk is die contributie een soort solidariteitsheffing. Wie langer lid is, betaalt door die jaren meer, maar je krijgt uiteindelijk hetzelfde."

Overname voor één euro

Nog steeds worden veel kinderen uit Zuidlaren en omstreken nog voor hun achttiende lid. "Dan ben je maar vast verzekerd", zegt Jansen. "Tot je volwassen bent is het lidmaatschap overigens gratis."