Drenten willen roep om saamhorigheid horen in Troonrede

"In deze coronatijd waarin we op afstand van elkaar zijn denk ik dat het belangrijk is dat er meer saamhorigheid is", zegt een vrouw van middelbare leeftijd. "Dat we maar lief voor elkaar mogen zijn", zegt een oudere man. Een andere vrouw zegt: "Dat we om elkaar mogen denken. Laat dat maar in de Troonrede staan."

Geen hoed voor Klijnsma

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma is niet verbaasd over de roep om saamhorigheid. "Wij staan in Drenthe bekend om naoberschap. Elkaar door de treurnis heen helpen geeft steun. Fantastisch. Dat zullen we ook blijven uitdragen."

Het is ook voor Klijnsma een bijzondere Prinsjesdag. "Ik denk dat ik al sinds 2009 ieder jaar naar Den Haag ga. Eerst als Kamerlid, toen als staatssecretaris en nu als commissaris van de koning. Dit jaar is het dus heel anders. Samen met de gedeputeerden kijk ik de Troonrede gewoon op televisie. Dit jaar hoef ik me niet druk te maken over hoedjes en jasjes. Nou kan ik natuurlijk wel dat mooie jasje aantrekken dat mbo-studenten vorig jaar voor me hebben gemaakt. Maar ik vind het wat overdreven om er dan ook een hoed bij op te zetten", zegt Klijnsma.

Meer geld voor zorg

Verder vinden Drenten op de markt in Gieten dat de lonen in de zorg omhoog moeten en dat de zorg sowieso beter moet. "Mijn man komt net uit het ziekenhuis en als je ziet hoe hard ze daar moeten werken. Daar mag echt meer loon voor komen", zegt een oudere dame. Wat een oudere man betreft kunnen er veel baasjes verdwijnen in de zorg en zijn er meer handen aan het bed nodig.

"Het is heel goed dat het kabinet blijft investeren in de zorg. Want veel mensen worden steeds ouder, maar soms wel met mankementen. We gaan ervan uit dat het kabinet daar wel een impuls aan geeft", reageert Klijnsma op de wensen van de Drenten.

Klijnsma snapt heel goed dat veel mensen zich op straat ook druk maken over de recente huurverhogingen. "De woningbouwverenigingen moeten een heffing betalen aan het kabinet, de zogeheten verhuurdersheffing. Het zou goed zijn als die heffing wordt afgeschaft. Maar ik weet niet of het kabinet zo ver gaat. Als dat niet kan dan vind ik dat het kabinet een oproep moet doen aan de verhuurders om de huren met rust te laten, want mensen hebben het zwaarder dan anders."

Beroep op investeringsfonds

Zorgen bij Drenten zijn er ook over de economie. Bijvoorbeeld over de opkomende werkeloosheid. Iemand oppert dat het kabinet omscholing zou moeten vergoeden voor mensen in de horeca en de evenementensector.

Volgens Klijnsma gaat het Noorden een beroep doen op het Wopke-Wiebes-investeringsfonds (fonds is vernoemd naar de ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken), red) van 20 miljard euro. "Dat kan voor zo'n snelle treinverbinding zijn, dat kan ook voor de energietransitie zijn, want op het gebied van waterstof hebben Groningen, Friesland en Drenthe mooie plannen. Kortom: ook wij willen meedoen met dat fonds." Vorige week maakten de drie Noordelijke provincies al bekend ook miljarden aan Europees geld te claimen voor de overgang naar duurzame energie.

Klijnsma zegt ook dat er geld moet komen voor wonen, omdat Drenthe steeds beter wordt gewaardeerd als provincie om te wonen. Daarnaast moet er volgens haar geld beschikbaar komen voor het onderhoud en de uitbreiding van het fietspadennetwerk.