Niek vom Bruch volgt Erik de Gruijter op als directeur Landschapsbeheer Drenthe

Niek vom Bruch is vanaf 1 maart de nieuwe directeur van Landschapsbeheer Drenthe. Hij volgt Erik de Gruijter op, die aan de wieg stond van de stichting en inmiddels zestien jaar directeur is. Vom Bruch komt over van Grand Theatre in Groningen.

De Gruijter gaat met vervroegd pensioen. "Het geeft wel een dubbel gevoel. Ik heb zestien jaar lang mijn ziel en zaligheid in de stichting gestoken. Het voelde niet als een baan, maar als een passie."

Toch neemt hij twee jaar eerder dan gepland de beslissing om te stoppen. "Er zijn nog veel leuke dingen die ik wil gaan doen en dat kan nu nog in goede gezondheid. Ook de organisatie is toe aan een frisse wind."

Die frisse wind moet van Vom Bruch komen. Hij wil de komende jaren de door De Gruijter ingezette koers verder brengen. "Ik kijk ernaar uit. Het voorjaar begint en het landschap ontwaakt. Volgens mij een prachtig moment om te beginnen."

Grondlegger zwaait af

De Gruijter was oprichter van de huidige Stichting Landschapsbeheer Drenthe in 2007. Wat begon als een kleine club van dertien mensen, is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met 27 werknemers.