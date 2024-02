Officier van justitie voelt zich 'belazerd' door kroongetuige in zwembadmoord

Officier van justitie Pieter van Rest wist pas achteraf dat kroongetuige Willem P. gemanipuleerde berichten had overhandigd. Dat leverde de getuige een definitieve strafvermindering op van 30 procent. "Ik voelde mij achteraf belazerd", zei Van Rest daarover.

P. uit Kampen zat een celstraf van twintig jaar uit voor zijn rol in de moord op Jan Elzinga in juli 2012. Het slachtoffer werd voor de poort van het zwembad in Marum doorgeschoten door een man uit Zwolle. De Zwollenaar deed dat in opdracht van P.

De Kampenaar besloot in 2016 een boekje open te doen over de toenmalige vriendin van het slachtoffer en haar broer en moeder. Die zouden volgens hem de echte opdrachtgevers van de moord zijn geweest. P. overhandigde in ruil voor een strafkorting sms-berichten, die hij met de broer - Marcel H. - zou hebben gevoerd. De sms-berichten ondersteunden zijn nieuwe verklaringen.

Negen jaar na de moord

Op basis van die nieuwe gegevens werden negen jaar na de moord de schoonfamilie en een plaatsgenoot opgepakt. De laatste zou het wapen hebben geleverd. Tijdens het strafproces van de vier verdachten in 2022 in Groningen werd duidelijk dat P. met de sms-berichten had gerommeld.

Hij loog daar in eerste instantie onder ede over. Later gaf hij schoorvoetend toe dat hij met de berichten had gerommeld. Voor meineed kreeg P. in oktober anderhalf jaar cel opgelegd.

Officier van justitie

Officier van justitie Van Rest was van februari 2017 tot eind december 2022 verantwoordelijk voor het Traject Bijzondere Getuigen (TBG). Hij moest erop toezien dat deal met de kroongetuige volgens de wet verliep en dat de getuige in een getuigenbeveiligingsprogramma terecht zou komen, of hij dat wilde of niet.