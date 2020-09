Magneetvisser stuit in Assen op drie kluizen in drie dagen

Joachim Scheffer heeft er een leuk verhaal bij voor op verjaardagsfeestjes. Haalde de 16-jarige magneetvisser uit Leek zaterdag al een kluis naar boven aan de Groene Dijk Zuidzijde in Assen, vandaag beproefde hij zijn geluk wéér in Assen, ditmaal langs de Vaart. En toeval of niet, daar viste hij twee kluizen uit het water.

Een kluis opvissen is iets waarvan elke magneetvisser hoopt dat het hem overkomt. En voor Joachim is het driemaal raak in drie dagen tijd. In de kluis die hij zaterdag van de kanaalbodem haalde, zaten sleutelbossen, ringen, armbanden en kettingen van zilver en goud. De politie is nog altijd op zoek naar de rechtmatige eigenaar(s). De kluizen die hij maandag op het droge trok, bleken ook niet leeg te zijn.

Geld

Terwijl de bagger uit één van de kluizen druipt, maakt Joachim de balans op. "Sleutels, een camera, iets waar je geld in kunt doen en geld", concludeert hij. Als hij even later nog een kluis uit het water weet te trekken, komt ook de politie poolshoogte nemen als de inhoud wordt bekeken. Ditmaal bestaat de vondst uit onder meer een aantal pasjes en een portemonnee.

De politie probeert te achterhalen van wie de kluizen zijn die vandaag zijn gevonden.

