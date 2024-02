Fletcher Hotel gaat Kasteel Coevorden runnen

De naweeën van de coronacrisis en de hoge energiekosten nekten volgens de curator het vorige horecabedrijf. Volgens curator Van Boven is de schuldenlast van het bedrijf opgelopen naar een bedrag van om en nabij de zes ton. Maar nader onderzoek naar de financiën is eerst nog nodig, voegt de curator daar aan toe.

Grote partij

De panden zijn in handen van de Groningse internetondernemer Ben Woldring. Naast het kasteel maken ook het nabijgelegen Gouverneurshuis en hotel De Vlijt met 24 kamers onderdeel uit van het faillissement. Van Boven heeft Fletcher zelf benaderd in samenwerking met Woldring. "Het gaat hier om een grote partij met veel ervaring. Ook mooi voor Coevorden dat het gelukt is." Want het gaat om een historische en beeldbepalende locatie van de Drentse stad, aldus Van Boven.