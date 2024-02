Fletcher Hotels gaat Kasteel Coevorden runnen

Fletcher Hotels gaat de exploitatie van Kasteel Coevorden op zich nemen. De vorige uitbater, H Design, werd vorige maand failliet verklaard. Curator Paul van Boven liet weten in te zetten op een doorstart en kon vandaag melden dat de hotelketen de zaak overneemt.

De naweeën van de coronacrisis en de hoge energiekosten nekten volgens de curator het vorige horecabedrijf. Volgens curator Van Boven is de schuldenlast van het bedrijf opgelopen naar een bedrag van om en nabij de zes ton. Maar nader onderzoek naar de financiën is eerst nog nodig, voegt de curator daar aan toe.

Grote partij

De panden zijn in handen van de Groningse internetondernemer Ben Woldring. Naast het kasteel maken ook het nabijgelegen Gouverneurshuis en hotel De Vlijt met 24 kamers onderdeel uit van het faillissement. Van Boven heeft Fletcher zelf benaderd in samenwerking met Woldring. "Het gaat hier om een grote partij met veel ervaring. Ook mooi voor Coevorden dat het gelukt is." Want het gaat om een historische en beeldbepalende locatie van de Drentse stad, aldus Van Boven.

Fletcher is in eerste instantie ook van plan 15 medewerkers over te nemen. Het onderzoek naar de schuldenlast loopt volgens Van Boven nog steeds. "Nog niet alle schuldeisers hebben zich gemeld."

'Past bij de doelgroep'

Kasteel Coevorden zal het zesde hotel zijn dat Fletcher opent in Drenthe. Vorige week werd Fletcher benaderd door de curator en pandeigenaar, die een nieuwe exploitant zochten. "Na het telefoontje hebben we direct wat foto's opgezocht van het kasteel en waren we verkocht", vertelt Ben de Ruijter, operationeel directeur van Fletcher Hotels.

Een beslissing van lange adem was het dus niet. "Dit kasteel past perfect bij de doelgroep van Fletcher. Die houden van een stad ontdekken, erop uitgaan en een stukje historie. Dan ben je in Coevorden op de juiste plek", zegt De Ruijter.

Geen verschil

De hotel- en restaurantgasten van Kasteel Coevorden zullen niet veel merken van de overname door Fletcher Hotels. "Dit kasteel is al uniek, wij zijn niet voornemens om hier een design hotel van te maken", vertelt De Ruijter. Voor de gasten zullen alleen de vernieuwde vlaggen en Fletcher auto's opvallen.

Er is geïnvesteerd in nieuwe dekbedden, matrassen en kussens. Ook de menukaart zal een kleine aanpassing krijgen. De Ruijter: "We willen gaan werken met verse producten, de bekende Fletcher-gerechten, maar ook uitgebreid dineren. Het is gericht op een brede doelgroep, iedereen moet zich thuis voelen."