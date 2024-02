OM eist celstraf tegen oud-directeur zorginstelling die in slaap viel terwijl cliënt overleed

Slachtoffer kwam uit ziekenhuis

In de nacht van 19 op 20 januari 2018 kreeg hij die zorg alleen niet. Er was geen personeel in het gebouw aanwezig en de zogeheten achtervang, iets dat de directrice die avond op zich nam, werkte niet.

Telefoongegevens gewist

Naast het wissen van de belgeschiedenis en het in slaap vallen verwijt het OM de directrice ook dat het beleid niet is veranderd, want in 2016 ging het ook eens mis bij hetzelfde slachtoffer.